Онколог Андреев утверждает, что рак Вайкуле не мог вернуться через 30 лет
Врач-онколог Валерий Андреев уверяет, что рак может вернуться только через 5 лет после лечения. Тот факт, что у исполнительницы Лаймы Вайкуле случился рецидив, медик считает недостоверной информацией.
Врач-онколог Валерий Андреев недоумевает, как у прибалтийской певицы Лаймы Вайкуле мог случился рецидив рака молочной железы спустя столько лет. Доктор уверен, что через 30 лет после победы над онкологическим заболеванием такого произойти не может.
Представители исполнительницы также опровергают слухи о рецидиве напасти у артистки, а сама исполнительница и вовсе никак не комментирует информацию о состоянии своего здоровья.
Андреев утверждает о том, что болезнь может вернуться только через 5 лет после лечения, по этой причине сведения о возвратившейся болезни достоверными не являются.
При всём при этом медик не берётся утверждать на 100 %, что Вайкуле не страдает от рака сейчас. Онколог не исключает, что у латвийской артистки могла появиться новая форма опасного заболевания, потому что переболевший человек не застрахован от повторения заболевания.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины
Канада выделит Украине дополнительный пакет помощи почти на $3 млн
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»
NI: Зеленский клянется восстановить украинское правление в аннексированном Россией Крыму
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину