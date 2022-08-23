Онколог Андреев утверждает, что рак Вайкуле не мог вернуться через 30 лет

Врач-онколог Валерий Андреев уверяет, что рак может вернуться только через 5 лет после лечения. Тот факт, что у исполнительницы Лаймы Вайкуле случился рецидив, медик считает недостоверной информацией.

Врач-онколог Валерий Андреев недоумевает, как у прибалтийской певицы Лаймы Вайкуле мог случился рецидив рака молочной железы спустя столько лет. Доктор уверен, что через 30 лет после победы над онкологическим заболеванием такого произойти не может.

Представители исполнительницы также опровергают слухи о рецидиве напасти у артистки, а сама исполнительница и вовсе никак не комментирует информацию о состоянии своего здоровья.

Андреев утверждает о том, что болезнь может вернуться только через 5 лет после лечения, по этой причине сведения о возвратившейся болезни достоверными не являются.

При всём при этом медик не берётся утверждать на 100 %, что Вайкуле не страдает от рака сейчас. Онколог не исключает, что у латвийской артистки могла появиться новая форма опасного заболевания, потому что переболевший человек не застрахован от повторения заболевания.