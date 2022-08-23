Медведев: гарантии безопасности Украине могла дать только Россия, но Киев отказался

Дмитрий Медведев уверен, что западные страны не в состоянии гарантировать безопасность Украины.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где сообщил, что гарантии безопасности для Украины могли быть достигнуты лишь в случае её договора с Москвой.

При этом Медведев напомнил, что ранее украинское правительство сознательно отказалось от переговоров с Россией с целью заключения мирного договора.

По мнению Дмитрия Медведева, на решение Владимира Зеленского о прекращении переговоров с Кремлём повлияла радикальная позиция западных политиков.