Медведев: гарантии безопасности Украине могла дать только Россия, но Киев отказался
Дмитрий Медведев уверен, что западные страны не в состоянии гарантировать безопасность Украины.
Бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где сообщил, что гарантии безопасности для Украины могли быть достигнуты лишь в случае её договора с Москвой.
При этом Медведев напомнил, что ранее украинское правительство сознательно отказалось от переговоров с Россией с целью заключения мирного договора.
По мнению Дмитрия Медведева, на решение Владимира Зеленского о прекращении переговоров с Кремлём повлияла радикальная позиция западных политиков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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