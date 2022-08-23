Bloomberg: Турция заявила что не будет покупать F-16 у США
Турция не будет покупать военные самолеты F-16 у США, если будут введены ограничения на их использование, заявил во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Палата представителей США в июле предложила разрешить президенту Джо Байдену продавать Турции модернизированные истребители F-16 при условии, что Анкара не будет использовать их для несанкционированных территориальных полетов над Грецией.
Палата представителей США ставит барьер перед планом Байдена продать Турции F-16
Турция сосредоточила свое внимание на покупке истребителей F-16 для обновления своего устаревшего парка американских боевых самолетов после того, как ее исключили из программы помощи в производстве и покупке истребителей следующего поколения F-35. Этот шаг был сделан в ответ на покупку Турцией российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, срочно необходима для обороны его страны.
Опубликовано: Силивончик Алина
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