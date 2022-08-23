Трюдо: Канада ввела санкции против 62 лиц из России и оборонного предприятия РФ

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо утверждает, что Канада ввела антироссийские санкции против 62-ух россиян и одного российского оборонного предприятия.

23 августа премьер Канады Джастин Трюдо выступил на заседании "Крымской платформы", организованной Владимиром Зеленским. В ходе выступления Трюдо сообщил, что сегодня Канада введёт санкции против 62-ух российских физических лиц и одного оборонного предприятия в РФ.

При этом Джастин Трюдо заверил, что Оттава продолжит военную поддержку Киева, передавая Украине оружие и финансы для усиления её обороноспособности.