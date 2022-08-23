Для будущих урожаев: дачники рассказали, какие сидераты посеять в сентябре
Сидераты улучшают структуру почвы, способствуют накоплению полезных компонентов и помогают противостоять вредным насекомым.
Какие из сидератов посадить осенью, чтобы они улушили качество грунта к весне? Есть смысл обратить на универсальные бобовые, и прижде всего - донник белый.
Он накапливает в почве такой нужный растениям азот и надежно его там фиксирует. А также - снижает щелочную реакцию, рыхлит грунт.
На сотку земли понадобится 250 гр. семян. Через два месяца можно будет скосить растение и заделать ботву в грунт.
Еще один отличный вариант сидератов - люцерна. Она улучшает рыхлость почвы, делает ее более структурированной, нормализует кислотность.
На сотку достаточно 180 гр. семян. Примерно через 50 дней ее можно скосить и заделать в землю.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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