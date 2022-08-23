Для будущих урожаев: дачники рассказали, какие сидераты посеять в сентябре

Сидераты улучшают структуру почвы, способствуют накоплению полезных компонентов и помогают противостоять вредным насекомым.

Какие из сидератов посадить осенью, чтобы они улушили качество грунта к весне? Есть смысл обратить на универсальные бобовые, и прижде всего - донник белый.

Он накапливает в почве такой нужный растениям азот и надежно его там фиксирует. А также - снижает щелочную реакцию, рыхлит грунт.

На сотку земли понадобится 250 гр. семян. Через два месяца можно будет скосить растение и заделать ботву в грунт.

Еще один отличный вариант сидератов - люцерна. Она улучшает рыхлость почвы, делает ее более структурированной, нормализует кислотность.

На сотку достаточно 180 гр. семян. Примерно через 50 дней ее можно скосить и заделать в землю.