Для будущих урожаев: дачники рассказали, какие сидераты посеять в сентябре

Сидераты улучшают структуру почвы, способствуют накоплению полезных компонентов и помогают противостоять вредным насекомым.

Какие из сидератов посадить осенью, чтобы они улушили качество грунта к весне? Есть смысл обратить на универсальные бобовые, и прижде всего - донник белый. 

Он накапливает в почве такой нужный растениям азот и надежно его там фиксирует. А также - снижает щелочную реакцию, рыхлит грунт.  

На сотку земли понадобится 250 гр. семян. Через два месяца можно будет скосить растение и заделать ботву в грунт. 

Еще один отличный вариант сидератов - люцерна. Она улучшает рыхлость почвы, делает ее более структурированной, нормализует кислотность. 

На сотку достаточно 180 гр. семян. Примерно через 50 дней ее можно скосить и заделать в землю. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 





 

 

 

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