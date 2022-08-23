Почему Цискаридзе заменили на Меньшову в шоу Сегодня вечером
На днях в эфир вышел выпуск шоу "Сегодня вечером" о Муслиме Магомаеве, но в качестве ведущей выступала актриса Юлия Меньшова, а не артист балета Николай Цискаридзе, к которому успели привыкнуть зрители.
Фанаты шоу "Сегодня вечером" решили, что Николай Цискаридзе не справился с задачей ведущего, так как на экране в данном качестве появилась актриса Юлия Меньшова вместо артиста балета.
Оказалось, что Юлия не возвращалась в программу, а это просто был повтор выпуска, посвящённый легенде СССР Муслиму Магомаеву.
Инсайдер сообщил: "Не было никакого возвращения. Это просто повтор программы про Магомаева, которую вела Юля. Не вчера это было".
21 августа в эфир главного телеканала страны вышла передача "Сегодня вечером", а вместо Цискаридзе ведущей шоу была Меньшова. Поклонники подумали, что больше не увидят артиста балета в этом качестве.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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