Почему Цискаридзе заменили на Меньшову в шоу Сегодня вечером

На днях в эфир вышел выпуск шоу "Сегодня вечером" о Муслиме Магомаеве, но в качестве ведущей выступала актриса Юлия Меньшова, а не артист балета Николай Цискаридзе, к которому успели привыкнуть зрители.

Фанаты шоу "Сегодня вечером" решили, что Николай Цискаридзе не справился с задачей ведущего, так как на экране в данном качестве появилась актриса Юлия Меньшова вместо артиста балета.

Оказалось, что Юлия не возвращалась в программу, а это просто был повтор выпуска, посвящённый легенде СССР Муслиму Магомаеву.

Инсайдер сообщил: "Не было никакого возвращения. Это просто повтор программы про Магомаева, которую вела Юля. Не вчера это было".

21 августа в эфир главного телеканала страны вышла передача "Сегодня вечером", а вместо Цискаридзе ведущей шоу была Меньшова. Поклонники подумали, что больше не увидят артиста балета в этом качестве.