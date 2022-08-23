Макрон призвал коллективный Запад не идти на компромиссы с Россией

Эммануэль Макрон уверен, что западные страны не должны идти на компромиссы с Москвой.

23 августа французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что считает неуместным любые компромиссы с Россией после начала специальной военной операции в Украине.

По мнению Макрона, российское правительство было заранее информировано о последствиях эскалации украинского конфликта и должно нести ответственность за свой сознательный выбор.

Также Эммануэль Макрон призвал Соединённые Штаты, НАТО и Европейский союз не допускать политической слабости в диалоге с нынешней Москвой.