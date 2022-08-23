Макрон призвал коллективный Запад не идти на компромиссы с Россией
Эммануэль Макрон уверен, что западные страны не должны идти на компромиссы с Москвой.
23 августа французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что считает неуместным любые компромиссы с Россией после начала специальной военной операции в Украине.
По мнению Макрона, российское правительство было заранее информировано о последствиях эскалации украинского конфликта и должно нести ответственность за свой сознательный выбор.
Также Эммануэль Макрон призвал Соединённые Штаты, НАТО и Европейский союз не допускать политической слабости в диалоге с нынешней Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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