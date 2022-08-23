Стилист Агапончик дала оценку образу Малахова без парика
Стилист Ирина Агапончик положительно оценила образ ведущего Андрея Малахова без парика, отметив, что короткая стрижка ему идёт и делает звезду ТВ моложе.
Известный ведущий отечественного телевидения Андрей Малахов решил снять парик с длинными волосами, сменив привычный образ. Вместо этого звезда экрана появился на публике с короткой стрижкой.
Стилисты оценили новый образ знаменитости как свежий и современный.
Шоумен снял парик, наличие которого объяснял модой 60-х. Оказалось, у звезды телевидения никакой лысины нет, а есть свои короткие и густые волосы.
Стилист Ирина Агапончик заметила, что новая стрижка идёт Малахову и делает моложе.
Эксперт добавила, что если наличие парика не ложь, то хорошо, что ведущий отказался от искусственных волос. По мнению бьюти-спецалиста, Андрей выглядит современно и свежо.
Ранее появлялась информация, что Малахов сильно облысел из-за болезни и не может появляться на людях без парика.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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