Стилист Агапончик дала оценку образу Малахова без парика

Стилист Ирина Агапончик положительно оценила образ ведущего Андрея Малахова без парика, отметив, что короткая стрижка ему идёт и делает звезду ТВ моложе.

Известный ведущий отечественного телевидения Андрей Малахов решил снять парик с длинными волосами, сменив привычный образ. Вместо этого звезда экрана появился на публике с короткой стрижкой.

Стилисты оценили новый образ знаменитости как свежий и современный.

Шоумен снял парик, наличие которого объяснял модой 60-х. Оказалось, у звезды телевидения никакой лысины нет, а есть свои короткие и густые волосы.

Стилист Ирина Агапончик заметила, что новая стрижка идёт Малахову и делает моложе.

Эксперт добавила, что если наличие парика не ложь, то хорошо, что ведущий отказался от искусственных волос. По мнению бьюти-спецалиста, Андрей выглядит современно и свежо.

Ранее появлялась информация, что Малахов сильно облысел из-за болезни и не может появляться на людях без парика.