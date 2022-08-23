Дачники подсказали, как собрать семена перцев со своего огорода

Огородники нередко жалуются на качество покупных семян, которые не всегда оправдывают их ожидания, в таком случае лучше позаботиться об этом самим.

Не зря говорят: "Хочешь, чтобы все было хорошо - сделай это сам". Что касается заготовки семян, то это еще и возможность немного сэкономить. Но самое главное - быть уверенным в качестве семян.

Какие перцы больше подходят для заготовки семян? За основу нужно брать здоровые плоды со здорового куста - с равномерной окраской.

Снять с куста заранее, дозаривать при комнатной температуре (тонккостенные 2-3 суток, толстостенные - 5-6 дней).

Затем с верхней части плода снять "крышку" вместе с семяносцем, на несколько дней плод оставить в сухом теплом месте. Нужная сухость определяется по легкости разламывания при сгибании.

Семена сладкого перца способны храниться 2-3 года при комнатной температуре в сухом помещении. Хранить их нужно в тканевых или бумажных мешочках.