Белый дом: США ввели санкции против семи компаний Китая из-за угрозы нацбезопасности

Пресс-служба Белого дома сообщила о введении санкций против семи компаний КНР.

Вечером вторника Белый дом опубликовал официальный пресс-релиз, в котором сообщил, что Вашингтон вводит санкции против семи компаний, связанных с Китаем. В пресс-релизе американского ведомства уточняется, что причиной для введения антикитайских санкций является угроза нацбезопасности США.

Отношения между Пекином и Вашингтоном значительно усугубились после недавней поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, что привело к эскалации в диалоге между Соединёнными Штатами и КНР.