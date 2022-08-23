Белый дом: США ввели санкции против семи компаний Китая из-за угрозы нацбезопасности
Пресс-служба Белого дома сообщила о введении санкций против семи компаний КНР.
Вечером вторника Белый дом опубликовал официальный пресс-релиз, в котором сообщил, что Вашингтон вводит санкции против семи компаний, связанных с Китаем. В пресс-релизе американского ведомства уточняется, что причиной для введения антикитайских санкций является угроза нацбезопасности США.
Отношения между Пекином и Вашингтоном значительно усугубились после недавней поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, что привело к эскалации в диалоге между Соединёнными Штатами и КНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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