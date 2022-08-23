Иран заявил что не будет ядерной сделки, пока МАГАТЭ не завершит расследования

Ядерная сделка с Ираном не будет реализована до тех пор, пока Международное агентство по атомной энергии продолжает расследование незадекларированных ядерных объектов, заявил во вторник представитель Исламской Республики.

Похоже, дипломатический путь заблокирован и вряд ли обеспечит прорыв, к которому стремилась администрация Байдена.

В преддверии встречи в Госдепартаменте в октябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Никакая сделка не будет реализована до тех пор, пока Совет управляющих МАГАТЭ ОКОНЧАТЕЛЬНО не закроет дело о ложных обвинениях", - написал Сейед Мохаммад Маранди в своем Твиттере.

Маранди также написал, что "ядерная программа Ирана не будет демонтирована", хотя, как сообщалось, это не было частью сделки.