Иран заявил что не будет ядерной сделки, пока МАГАТЭ не завершит расследования
Ядерная сделка с Ираном не будет реализована до тех пор, пока Международное агентство по атомной энергии продолжает расследование незадекларированных ядерных объектов, заявил во вторник представитель Исламской Республики.
Похоже, дипломатический путь заблокирован и вряд ли обеспечит прорыв, к которому стремилась администрация Байдена.
В преддверии встречи в Госдепартаменте в октябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.
"Никакая сделка не будет реализована до тех пор, пока Совет управляющих МАГАТЭ ОКОНЧАТЕЛЬНО не закроет дело о ложных обвинениях", - написал Сейед Мохаммад Маранди в своем Твиттере.
Маранди также написал, что "ядерная программа Ирана не будет демонтирована", хотя, как сообщалось, это не было частью сделки.
Опубликовано: Силивончик Алина
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