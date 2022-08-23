США призывает американских граждан покинуть Украину из-за опасений российских ударов по жилым районам
Американских граждан вновь призвали убраться из Украины в преддверии потенциально неминуемых российских ударов по гражданским районам.
Посольство США в Киеве заявило во вторник в предупреждении, что власти США располагают “информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни”.
“Посольство США настоятельно призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частный наземный транспорт, если это безопасно”, - говорится в сообщении.
Предупреждение прозвучало на фоне растущих призывов в России к войскам отомстить за смерть “русской патриотки” Дарьи Дугиной, развязав новые разрушения на Украине, которая, по утверждению ФСБ, стоит за взрывом автомобиля, в результате которого Дугина погибла в минувшие выходные.
Дугина, политический обозреватель, попавшая под санкции США за ее предполагаемое участие в кремлевской кампании по дезинформации, была посмертно награждена орденом Мужества президентом Владимиром Путиным в понедельник.
Опубликовано: Силивончик Алина
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