В Севастополе над морем ПВО сбила беспилотник
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили над морем украинский беспилотник.
В понедельник, 23 августа 2022 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил, что около побережья города над морем был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Развожаев добавил, что система противовоздушной обороны успешно отразила атаку, что позволило избежать жертв и разрушений, ввиду чего севастопольский губернатор призвал граждан соблюдать спокойствие.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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