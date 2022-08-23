В Севастополе над морем ПВО сбила беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили над морем украинский беспилотник.

В понедельник, 23 августа 2022 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил, что около побережья города над морем был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Развожаев добавил, что система противовоздушной обороны успешно отразила атаку, что позволило избежать жертв и разрушений, ввиду чего севастопольский губернатор призвал граждан соблюдать спокойствие.