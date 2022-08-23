Экс- солистка «Ранеток» переехала с женой в Аргентину и родила ей ребенка от донора

Лена Третьякова и ее спутница по имени Диана стали родителями мальчика, его назвали Леонель Кристиан.

Бывший кумир подростков, экс-солистка "Ранеток" Лена Третьякова и в нынешние 33 года переживает посттравматический синдром после работы в девичьем коллективе.

Как сообщает КП, другая участница группы, Женя Огурцова, в своей книге рассказала о диких порядках в коллективе. Девушки пережили оргии, принуждение к сексу и пьяные подписания контрактов.

Все это отразилось на психике и будущей жизни участниц. В частности, Лена Третьякова вступила в близкие отношения с одним из менеджеров коллектива в 16 лет. А теперь она отказалась от традиционных партнеров, переехала в Аргентину и живет там с девушкой Дианой, которую считает женой.

"Мы в официальном браке, — сообщала в соцсетях Елена. - В свидетельстве о рождении сына тоже вписаны вдвоем. Здесь нету граф «мама» и «папа».

33-летняя звезда стала мамой Леонела Кристиана. Мальчик - гражданин Аргентины. Третьякова уточнила, что она не делала ЭКО или искусственную инсеминацию.

"Ребенок зачат дома", — пояснила певица. Но не стала описывать процесс, оставляя простор фантазии для подписчиков.

Сейчас Лена все в заботах о Лео, которому две недели от роду. Мама призналась, что привыкает к новому статусу и перепаду к настроениям маленького сына.