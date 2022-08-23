Посол РФ в Польше прокомментировал заявление Дуды о демонтаже «Северного потока - 2»

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава не имеет никакого отношения к «Северному потоку - 2».

23 августа Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что у Варшавы нет полномочный принимать решения касательно газопровода «Северный поток - 2».

Андреев убеждён, что заявление президента Польши Андрея Дуды с призывом демонтировать «Северный поток - 2» является лишь очередной попыткой продемонстрировать своё влияние широкой общественности.