Российский ракетный корабль «Мытищи» поразил наземную цель из Белого моря
В Минобороны России рассказали, что корабль «Мытищи» поразил крылатой ракетой «Калибр» наземную цель из акватории Белого моря.
Во вторник, 23 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны России сообщила СМИ о том, что в акватории Белого моря прошла плановая боевая подготовка сил Балтийского флота РФ на полигоне «Чижа».
В российском оборонном ведомстве рассказала, что новейший малый ракетный корабль «Мытищи» в результате высокоточного удара крылатой ракетой «Калибр» успешно поразил находящегося на суше условного противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что отменять русскую культуру – безумие
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»
Шольц: Запад никогда не признает итоги референдумов на территории Украины
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину