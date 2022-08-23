Российский ракетный корабль «Мытищи» поразил наземную цель из Белого моря

В Минобороны России рассказали, что корабль «Мытищи» поразил крылатой ракетой «Калибр» наземную цель из акватории Белого моря.

Во вторник, 23 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны России сообщила СМИ о том, что в акватории Белого моря прошла плановая боевая подготовка сил Балтийского флота РФ на полигоне «Чижа».

В российском оборонном ведомстве рассказала, что новейший малый ракетный корабль «Мытищи» в результате высокоточного удара крылатой ракетой «Калибр» успешно поразил находящегося на суше условного противника.