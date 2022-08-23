Reuters: ФРГ планирует поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро
Канцлер ФРГ Шольц заявил , что Берлин поставит Киеву вооружение стоимостью свыше пятисот миллионов евро.
Во вторник, 23 августа 2022 года, международное агентство новостей «Рейтер», ссылаясь на заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает о планах Бундестага поставить киевскому режиму дополнительно вооружение для нужд ВСУ на более чем 500 миллионов евро.
Примечательно, что вышеуказанная поставка вооружения из Германии на Украину ожидается в 2023 году, и лишь некоторая часть оружия для поддержания боеспособности украинских солдат будет передана Киеву до конца этого года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что отменять русскую культуру – безумие
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»
Шольц: Запад никогда не признает итоги референдумов на территории Украины
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину