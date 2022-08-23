Reuters: ФРГ планирует поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро

Канцлер ФРГ Шольц заявил , что Берлин поставит Киеву вооружение стоимостью свыше пятисот миллионов евро.

Во вторник, 23 августа 2022 года, международное агентство новостей «Рейтер», ссылаясь на заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает о планах Бундестага поставить киевскому режиму дополнительно вооружение для нужд ВСУ на более чем 500 миллионов евро.

Примечательно, что вышеуказанная поставка вооружения из Германии на Украину ожидается в 2023 году, и лишь некоторая часть оружия для поддержания боеспособности украинских солдат будет передана Киеву до конца этого года.