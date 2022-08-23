Силы союзников установили контроль над несколькими районами Николаевской области
В Министерстве обороны России рассказали о выходе войск союзников к административной границе Николаевской области.
В Министерстве обороны РФ, сообщили, союзные силы российской армии и подразделений Народных милиций республик Донбасса вышли к административной границе Николаевской области.
В ходе успешного наступления на Николаевском направлении было сломлено сопротивление 28-й механизированной бригады армии Украины. Освобождены населённые пункты Комсомольское и Марьинка.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон призвал коллективный Запад не идти на компромиссы с Россией
Скандального протодиакона Кураева уличили в дискредитации армии России и оштрафовали
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Россия заявляет, что ее бомбардировщики патрулировали над Японским морем
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»