Силы союзников установили контроль над несколькими районами Николаевской области

У матери актера из «Улицы разбитых фонарей» в счет долга забрали «Мазду», где в конверте хранились 500 тысяч рублей

Марк Горонок рассказал, что сумма непогашенного кредита была в четыре раза меньше стоимости авто и наличности в ней.

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