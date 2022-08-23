Силы союзников установили контроль над несколькими районами Николаевской области

В Министерстве обороны России рассказали о выходе войск союзников к административной границе Николаевской области.

В Министерстве обороны РФ, сообщили, союзные силы российской армии и подразделений Народных милиций республик Донбасса вышли к административной границе Николаевской области.

В ходе успешного наступления на Николаевском направлении было сломлено сопротивление 28-й механизированной бригады армии Украины. Освобождены населённые пункты Комсомольское и Марьинка.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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