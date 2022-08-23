У матери актера из «Улицы разбитых фонарей» в счет долга забрали «Мазду», где в конверте хранились 500 тысяч рублей

Марк Горонок рассказал, что сумма непогашенного кредита была в четыре раза меньше стоимости авто и наличности в ней.

1,2 миллиона рублей буквально за пару часов лишились актер Марк Горонок и его мать. Звезда фильмов "Ты у меня одна", "Улица разбитых фонарей", "Все будет хорошо" рассказал, что судебные приставы в счет непогашенного кредита в 300 тысяч рублей изъяли «Мазду» 2011-го года выпуска.

Но при этом в бардачке эвакуированного автомобиля остались и 500 тысяч рублей - это сумма гонорара актера с последних съемок, сообщает КП.

"У инвалида отняли единственное средство передвижения, - посетовал Марк. - Я возил на автомбиле маму по больницам, магазинам. У нас еще идут судебные тяжбы, во время которых нельзя изымать авто. Но и это полбеды - а как вернуть конверт, в котором полмиллиона рублей"?

Горонов отметил, что ему назвали адрес, куда эвакуировали машину, но остается вопрос: а как попасть внутрь салона?

По словам артиста, размер непогашенного кредита матери - 300 тысяч рублей. "Мазда" стоит 700 тысяч рублей. А с учетом гонорара семья потеряла 1,2 миллиона рублей. Марк подчеркнул, что из-за пережитого стресса ему пришлось вызывать 72-летней матери скорую.

"У нее произошел сердечный приступ, - переживает звезда.- В качестве доказательства имеется кардиограмма. Давление - 229 на 190. Мама не сумела остановить приставов, лишь плакала и смотрела в окно. Я выбежал на улицу, хотел их вразумить, но автомобиль погрузили на эвакуатор, и увезли", - ключи, констатировал Марк, он тоже отдал.

Мать артиста была госпитализирована, но потом сын забрал ее домой под личную ответственность. Высокое давление у нее, по словам артиста, сохраняется.