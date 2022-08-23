Власти Риги демонтировали фигуры советских солдат с памятника Освободителям
Памятник воинам Советской армии на левом берегу Даугавы в Риге демонтирован по указу рижских властей.
Информационный портал Delfi сообщает, что фигуры советских солдат мемориала Освободителям в Риге полностью демонтированы.
"В ходе проведённых работ демонтированы все три фигуры советских солдат мемориала Освободителям в Риге", — говорится в статье.
Ранее глава городской администрации Мартиньш Стакис подчеркнул, что рижский Музей советской оккупации не признал мемориал Освободителям значимым объектом, поэтому после демонтажа, все его фигуры будут уничтожены.
Опубликовано: Максим Алексеев
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