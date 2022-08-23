Власти Риги демонтировали фигуры советских солдат с памятника Освободителям

Памятник воинам Советской армии на левом берегу Даугавы в Риге демонтирован по указу рижских властей.

Информационный портал Delfi сообщает, что фигуры советских солдат мемориала Освободителям в Риге полностью демонтированы.

"В ходе проведённых работ демонтированы все три фигуры советских солдат мемориала Освободителям в Риге", — говорится в статье.

Ранее глава городской администрации Мартиньш Стакис подчеркнул, что рижский Музей советской оккупации не признал мемориал Освободителям значимым объектом, поэтому после демонтажа, все его фигуры будут уничтожены.