Киев расторгнул договор с Москвой о параллельной работе энергосистем

Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил о разрыве договора с Россией о параллельной работе энергосистем.

В официальном Telegram-канале представитель украинского кабинета министров в Верховной раде сообщил о разрыве договора с Россией о совместной работе энергосистем.

"Прекращено действие межправительственного договора с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы объединённой энергетической системы, заключённый в 2012 году", — говорится в сообщении.

Договор предполагал взаимную ответственность за обеспечение надлежащего технического состояния электрических сетей на территории двух стран.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 