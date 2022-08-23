Киев расторгнул договор с Москвой о параллельной работе энергосистем
Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил о разрыве договора с Россией о параллельной работе энергосистем.
В официальном Telegram-канале представитель украинского кабинета министров в Верховной раде сообщил о разрыве договора с Россией о совместной работе энергосистем.
"Прекращено действие межправительственного договора с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы объединённой энергетической системы, заключённый в 2012 году", — говорится в сообщении.
Договор предполагал взаимную ответственность за обеспечение надлежащего технического состояния электрических сетей на территории двух стран.
Опубликовано: Максим Алексеев
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