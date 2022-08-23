Киев расторгнул договор с Москвой о параллельной работе энергосистем

Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил о разрыве договора с Россией о параллельной работе энергосистем.

В официальном Telegram-канале представитель украинского кабинета министров в Верховной раде сообщил о разрыве договора с Россией о совместной работе энергосистем.

"Прекращено действие межправительственного договора с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы объединённой энергетической системы, заключённый в 2012 году", — говорится в сообщении.

Договор предполагал взаимную ответственность за обеспечение надлежащего технического состояния электрических сетей на территории двух стран.