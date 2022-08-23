Россия заявляет, что ее бомбардировщики патрулировали над Японским морем

Министерство обороны России заявило, что два бомбардировщика пролетали нейтральные воды над Японским морем, поскольку Южная Корея заявила, что самолет был в зоне опознавания ПВО.

Полет длился около семи часов, и российские самолеты сопровождались южнокорейскими истребителями F-16 на некоторых этапах маршрута, сообщили во вторник российские СМИ со ссылкой на министерство.

Южнокорейские военные не подтвердили сообщения российских СМИ о том, что они подняли в воздух истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, пролетевшего над водами между Корейским полуостровом и Японией.

Южнокорейские военные заявили, что российские военные самолеты вошли в их зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО), и в ответ были предприняты обычные “тактические действия” – термин, который обычно относится к взлету истребителей для преследования несанкционированных иностранных самолетов.