Россия заявляет, что ее бомбардировщики патрулировали над Японским морем
Министерство обороны России заявило, что два бомбардировщика пролетали нейтральные воды над Японским морем, поскольку Южная Корея заявила, что самолет был в зоне опознавания ПВО.
Полет длился около семи часов, и российские самолеты сопровождались южнокорейскими истребителями F-16 на некоторых этапах маршрута, сообщили во вторник российские СМИ со ссылкой на министерство.
Южнокорейские военные не подтвердили сообщения российских СМИ о том, что они подняли в воздух истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, пролетевшего над водами между Корейским полуостровом и Японией.
Южнокорейские военные заявили, что российские военные самолеты вошли в их зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО), и в ответ были предприняты обычные “тактические действия” – термин, который обычно относится к взлету истребителей для преследования несанкционированных иностранных самолетов.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Россия заявляет, что ее бомбардировщики патрулировали над Японским морем
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