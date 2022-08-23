Скандального протодиакона Кураева уличили в дискредитации армии России и оштрафовали

На протодиакона составили жалобу и привлекли к административной ответственности за дискредитацию российской армии в в социальной сети.

Никулинский районный суд Москвы признал скандально известного протодиакона Андрея Кураева виновным в дискредитации армии России и привлёк к административной ответственности в виде штрафа. Об этом сам Кураев написал в "Живом журнале".

Со слов Кураева, на него поступила жалоба из-за публикации от 18 апреля, где он давал оценку действиям российских войск.

Андрей Кураев не в первый раз оказывается в эпицентре скандала. Так в 2020 году он опубликовал пост в котором назвал умершего от коронавируса настоятеля Богоявленского собора Москвы протоиерея Агейкина "тупым карьеристом, поднявшимся на оказании услуг в сфере VIP-сервиса".

Это вызвало скандал в Русской православной церкви. Патриарх Кирилл инициировал "извержение из сана" Кураева. Однако решение было отложено на неопределённый срок.