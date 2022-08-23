Болгария рискует вновь впасть в зависимость от российского Газпрома
Болгарии не потребовалось много времени, чтобы начать возвращаться на российскую орбиту — особенно когда речь заходит о злободневном вопросе газовой зависимости.
Временное правительство, пришедшее к власти в этом месяце, вызывает опасения, что София вернется к покупке энергоносителей у московской экспортной монополии Газпром после недавнего стремления избавиться от зависимости от России и возобновить традиционно более дружественный подход балканской страны к Кремлю.
Это резкий разворот по сравнению с недолговечным правительством премьер-министра Кирилла Петкова, которое пало после вотума недоверия в конце июня.
Петков занял необычно конфронтационную позицию в отношении России после вторжения в Украину, выслав более 70 дипломатов и шпионов и ускорив поиск альтернативных источников энергии, в том числе по газопроводу через южную границу с Грецией.
Опубликовано: Силивончик Алина
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