Холли Мэдисон и Бриджит Марквардт рассказали о своей ночи с основателем Playboy Хью Хефнером

Холли Мэдисон и Бриджит Марквардт запустили свой новый подкаст Girls Next Level в понедельник, где они планируют рассказать о закулисной драме E! шоу Девушки по соседству.

Но саначала они решили рассказать, как прошла их ночь с Хью Хефнером. По их словам, там не было ничего романтичного, и все хотели покончить с этим кК можно быстрее.

48-летняя Марквардт впервые переспала с Хефнером после ночного клуба. Мэдисон стала одной из подруг Хефнера в 21 год. Они встречались с 2001 по 2008 год.

Мэдисон говорит, что у основателя Playboy было много девушек, и у них часто случались конфликты.

Мэдисон поделилась своей историей о первой ночи с Хефнером. Она говорит, что это случилось после вечеринки в Лос-Анджелесе, и она была сильно пьяна.

Вскоре после той ночи она переехала в особняк Playboy. Мэдисон стала девушкой №1 Хефнера и снялась в сериале «Девушки по соседству» с Марквардт и Кендрой Уилкинсон с 2005 по 2009 год.

Мэдисон и Марквардт вспоминали, насколько отвратительной была спальня Хефнера. Там было темно, а на двух больших экранах постоянно шило порно.

Девушки сравнивают этот опыт со странной версией эксцентричного миллионера с матрасом на полу и постером «Криминального чтива».

Мэдисон назвала этот опыт «травматическим», отметив, что она чувствовала себя использованной. Марквардт объяснила, что она «ощущала себя виноватой.