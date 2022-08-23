Россия клянется не щадить убийц Дарьи Дугиной, объявляя ее мученицей

МИД России поклялся не щадить убийц Дарьи Дугиной, поскольку Кремль провозгласил правого идеалиста мучеником, смерть которого обеспечит победу над Украиной.

Александр Дугин, философ, которому приписывают пропаганду идеологии, оправдывающей вторжение, заявил на телевизионной церемонии похорон в Москве, что его дочь “умерла за народ, умерла за Россию”, и только “победа” отомстит за ее смерть.

29-летняя Дугина была убита в субботу вечером в результате дистанционного подрыва взрывного устройства, заложенного под сиденьем Toyota Land Cruiser, за рулем которого она находилась под Москвой.

Россия обвинила в этом убийстве службы безопасности Украины, но Киев это обвинение опроверг. Ранее неизвестная российская оппозиционная группа взяла на себя ответственность, но ее заявления не могут быть проверены.

Траурная церемония на Останкинской телебашне на севере Москвы отразила открытое принятие российским правительством радикальной империалистической идеологии, от которой оно когда-то публично дистанцировалось.