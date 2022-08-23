Элиша Катберт вспоминает, как в 20 лет ее заставляли позировать для мужских журналов
Когда Элиша Катберт сыграла бывшую порнозвезду в фильме «Девушка по соседству» в 2004 году, это укрепило ее репутацию секс-символа. Теперь, почти два десятилетия спустя, актриса рассказывает, как это внимание стало токсичным.
В интервью для подкаста Broad Ideas с Рэйчел Билсон 39 - летняя Катберт рассказала о том, как руководство студии во время ее карьеры поощряло ее сниматься в мужских журналах, таких как Maxim и FHM.
По словам актрисы, у нее не было выбора, поскольку студия хотела, чтобы она позировала для изданий.
В 2013 году Катбарт стала самой красивой женщиной на телевидении по версии журнала Maxim . Сейчас она говорит, что в таких титулах не было ничего реального.
По ее мнению, многие девушки тогда были слишком молоды для таких съемок. Но фото были обычным делом в те времена.
Катберт объяснила, что многие из этих изображений все еще находятся в обращении, с чем она сталкивалась снова и снова.
Она говорит, что ей приходится объяснять своим детям странные наряды и нарощенные волосы. Пользуясь этим опытом, она рассказывает 4-летней дочери Зафире а важности самосознания. Ее сыну сейчас 6 месяцев.
«Если бы я могла взять то, что знаю сейчас о рождении двоих детей, и вернуться назад, я была бы намного добрее к себе», — объяснила Элиша.
На данном этапе своей жизни она усердно работает, чтобы оставаться в форме и быть настолько здоровой, насколько это возможно, а также радоваться детям, жизни и возрасту.
Опубликовано: Светлана Репина
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