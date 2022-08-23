Свекровь втайне накормила беременную невестку-вегетарианку мясом
Беременная женщина -вегетарианка была расстроена после того, как ее свекровь солгала и сказала, что ее фрикадельки полностью вегетарианские, хотя на самом деле они были сделаны из свинины.
Женщина поделилась своей историей на форуме Reddit «Relationship Advice» и попросила совета, как справиться с ситуацией.
Она рассказала, что на протяжении всего ее брака ее свекровь Мари изо всех сил пыталась переубедить ее по поводу вегетарианства.
Женщина с мужем часто ходила на ужин к свекрови. Та знала, что невестка вегетарианка, но вегда подавала что-то мясное.
Обычно невестка ела все, оставляя мясо. Но впоследствии свекровь начала жарить еду на гусином жире и добавлять бекон к овощам.
Ее сын попросил не подавать так много мяса, но ничего не изменилось. Сейчас автор беременна и признается, что свекровь помогала ей по дому.
Недавно свекровь приготовила для невестки блюдо, которое по ее словам было вегетарианским – фрикадельки. Вскоре после еды невестку начало сильно тошнить, хотя до этого у нее не было токсикоза.
Под давлением сына, свекровь призналась, что фрикадельки были сделаны из свинины. Невестка не ела мясо почти 20 лет, поэтому ее организм сразу отторг его. С тех пор женщина не общается со свекровью и спрашивает совета, что ей делать дальше.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Новое исследование показало, что менее чем через 80 лет все морские виды могут исчезнуть из-за изменений климата
В исследовании, проведенном международной группой исследователей, изучалось влияние повышения температуры воздуха и воды из-за сжигания ископаемого топлива на морских животных, растения, простейших и бактерии, обитающие в верхних 100 м мирового океана.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон призвал коллективный Запад не идти на компромиссы с Россией
Reuters сообщил о беспрецедентном пакете военной помощи США для Украины в 3 миллиарда долларов
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Девочка-подросток из США рассказала в TikTok о своем «культурном шоке» от посещения школы в Австралии
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»