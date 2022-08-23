Свекровь втайне накормила беременную невестку-вегетарианку мясом

Беременная женщина -вегетарианка была расстроена после того, как ее свекровь солгала и сказала, что ее фрикадельки полностью вегетарианские, хотя на самом деле они были сделаны из свинины.

Женщина поделилась своей историей на форуме Reddit «Relationship Advice» и попросила совета, как справиться с ситуацией.

Она рассказала, что на протяжении всего ее брака ее свекровь Мари изо всех сил пыталась переубедить ее по поводу вегетарианства.

Женщина с мужем часто ходила на ужин к свекрови. Та знала, что невестка вегетарианка, но вегда подавала что-то мясное.

Обычно невестка ела все, оставляя мясо. Но впоследствии свекровь начала жарить еду на гусином жире и добавлять бекон к овощам.

Ее сын попросил не подавать так много мяса, но ничего не изменилось. Сейчас автор беременна и признается, что свекровь помогала ей по дому.

Недавно свекровь приготовила для невестки блюдо, которое по ее словам было вегетарианским – фрикадельки. Вскоре после еды невестку начало сильно тошнить, хотя до этого у нее не было токсикоза.

Под давлением сына, свекровь призналась, что фрикадельки были сделаны из свинины. Невестка не ела мясо почти 20 лет, поэтому ее организм сразу отторг его. С тех пор женщина не общается со свекровью и спрашивает совета, что ей делать дальше.