Холли Мэдисон: «Все» называли Хью Хефнера «Папочкой» в «спальне»
В понедельник Холли Мэдисон и Бриджит Марквардт запустили свой новый подкаст Girls Next Level, в котором они планируют рассказать о закулисной драме из шоу E! Girls Next Door.
Под соответствующим названием "В спальне ..." Мэдисон и Марквардт рассказывают о том, как они впервые переспали с Хефнером, и, спойлер, это было не очень романтично.
"Все хотели покончить с этим как можно быстрее. Ни одна из женщин не была в этом, как жаль, что лопнул пузырь ", - поделилась Мэдисон. "Мы думали об этом как о рутинной работе, которую мы должны были сделать, иначе нас выгонят из дома, и все просто хотели, чтобы это прошло как можно быстрее".
48-летняя Марквардт впервые переспала с Хефнером после посещения ночного клуба с ним и другими девушками. Она назвала эту встречу, длившуюся около минуты, "разочаровывающей и неловкой".
Опубликовано: Ангелина Крент
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