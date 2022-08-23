Холли Мэдисон: «Все» называли Хью Хефнера «Папочкой» в «спальне»

В понедельник Холли Мэдисон и Бриджит Марквардт запустили свой новый подкаст Girls Next Level, в котором они планируют рассказать о закулисной драме из шоу E! Girls Next Door.

Под соответствующим названием "В спальне ..." Мэдисон и Марквардт рассказывают о том, как они впервые переспали с Хефнером, и, спойлер, это было не очень романтично.

"Все хотели покончить с этим как можно быстрее. Ни одна из женщин не была в этом, как жаль, что лопнул пузырь ", - поделилась Мэдисон. "Мы думали об этом как о рутинной работе, которую мы должны были сделать, иначе нас выгонят из дома, и все просто хотели, чтобы это прошло как можно быстрее".

48-летняя Марквардт впервые переспала с Хефнером после посещения ночного клуба с ним и другими девушками. Она назвала эту встречу, длившуюся около минуты, "разочаровывающей и неловкой".