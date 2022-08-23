Девочка-подросток из США рассказала в TikTok о своем «культурном шоке» от посещения школы в Австралии
18-летняя Лара Фури рассказала в TikTok о самых больших культурных потрясениях, с которыми она столкнулась в австралийской средней школе.
Лара переехала из Америки в Австралию и теперь подробно рассказывает о своем новом опыте в местной школе.
Ее удивило, что у австралийских школьников есть часовой перерыв на обед плюс еще 20 минут свободного времени. В США на обед отводится 45 минут.
Кроме того, ученики новой школы Фури обычно обедают на улице, в то время как она сказала, что ее американские обеды всегда были в помещении.
Она обнаружила, что варианты еды в Австралии намного лучше. В столовой значительно шире выбор, чем в американских школах, а сама еда вкуснее.
Лара показала различия между американской и австралийской формой для физкультуры. Одежда оказалась очень разной.
Многие пользователи тоже были удивлены этими отличиями. Некоторые австралийцы не могли поверить, что в Америке ученики не выходят на улицу в течение дня.
Но некоторые школьники из Австралии написали, что в их школах все выглядит иначе и предположили, что Фури учится в частном заведении.
Опубликовано: Светлана Репина
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Девочка-подросток из США рассказала в TikTok о своем «культурном шоке» от посещения школы в Австралии
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