Reuters сообщил о беспрецедентном пакете военной помощи США для Украины в 3 миллиарда долларов

Reuters сообщил о новом беспрецедентном пакете военной помощи Вашингтона для Киева в 3 миллиарда долларов. Таким образом США поздравили Украину с Днем независимости.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщает, что 24 августа Соединённые штаты объявят об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму около трёх миллиардов долларов.

Новый пакет уже назвали беспрецедентным. Он в разы превышает помощь, которую Вашингтон оказывал Киеву ранее. До этого сумма военных поставок США не превышала одного миллиарда долларов.

Reuters пояснил, что внеочередной пакет военной помощи приурочен ко Дню независимости Украины, который в стране отмечается 24 августа.