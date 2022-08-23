Итальянского ультраправого лидера Мелони раскритиковали за видео с изнасилованием украинки в соцсетях

Соперники обвинили лидера ультраправых Джорджию Мелони, возглавляющую гонку за пост следующего премьер-министра Италии, в постыдной предвыборной агитации после публикации видео, на котором мигрант изнасиловал украинку в итальянском городе.

По словам местных властей, 55-летняя женщина подверглась нападению на тротуаре в городе Пьяченца рано утром в воскресенье просителем убежища из Гвинеи.

Инцидент был снят на видео кем-то из квартиры с видом на улицу, и нападавший был задержан. Полиция подтвердила арест и сообщила, что мужчина находится под стражей, пока продолжается расследование.

Мелони, чья партия «Братья Италии» возглавляет опросы в преддверии национальных выборов 25 сентября, опубликовала в Твиттере видео, которое было размещено на веб-сайте газеты с размытым изображением, но там отчетливо слышны крики женщины.

Политик заявила, что нельзя молчать перед лицом этого чудовищного эпизода сексуального насилия и пообещала сделать все возможное, чтобы восстановить безопасность в итальянских городах.

Твит вызвал шквал критики в Интернете, а также со стороны политических противников Мелони. Энрико Летта, глава левоцентристской Демократической партии написал в Twitter, что использовать изображения изнасилования в предвыборных целях неприлично.

Другой лидер центристов, Карло Календа, назвал твит Мелони «аморальным».

Иджаба Скего, известный итальянский писатель сомалийского происхождения, обвинил Мелони в эксплуатации жертвы изнасилования.