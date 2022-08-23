Суперъяхту российского олигарха Пумпянского, попавшего под санкции, продали с аукциона

Суперяхта Axioma стоимостью 75 млрд долларов, связанная с российским сталелитейным миллиардером, находящимся под санкциями, была продана во вторник на аукционе в Гибралтаре.

Судно было конфисковано властями Гибралтара в марте после того, как американский банк JP Morgan заявил, что его предполагаемый владелец Дмитрий Пумпянский отказался от условий кредита в размере 20 млн долларов.

Судно длиной 72,5 метра было продано с аукциона Адмиралтейским судом Гибралтара через систему закрытых торгов.

На прошлой неделе Найджел Холлиер, брокер при маршале адмиралтейства Верховного суда Гибралтара, который руководил аукционом, сообщил газете Guardian, что по всему миру произошел неожиданный всплеск потенциальных покупателей на судно.

Лодка вмещает 12 человек в шести каютах и может похвастаться бассейном, спа-салоном, 3D-кинотеатром и оборудованием для водных видов спорта.

Джеймс Джаффа, юрист британской фирмы Jaffa & Co, которая специализируется на яхтах и представлял Axioma до того, как ее арестовали, сказал, что судно, скорее всего, будет продано намного дешевле 20 млн евро.

Он отметил, что Axioma станет переломным моментом для активов, против которых имеется банковское финансирование, потому что все остальные банки поймут, что актив можно продать и что они могут вернуть часть или все свои деньги.

Однако он подчеркнул, что активы без финансовых претензий к ним, которые были арестованы правительствами только из-за санкций, будет труднее продать.