Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова прибегнуть к применению ядерного оружия в случае необходимости.

Во вторник, 23 августа 2022 года, борющаяся за кресло премьера Соединённого Королевства Лиз Трасс в своём интервью для Times radio заявила, что считает применение ядерного оружия в случае необходимости является долгом премьер-министра.

Трасс отметила, что будет готова применить британский ядерный арсенал в случае победы в предвыборной гонке и при условии возникновения угрозы национальной безопасности и интересам Великобритании.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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