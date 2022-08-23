Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова прибегнуть к применению ядерного оружия в случае необходимости.

Во вторник, 23 августа 2022 года, борющаяся за кресло премьера Соединённого Королевства Лиз Трасс в своём интервью для Times radio заявила, что считает применение ядерного оружия в случае необходимости является долгом премьер-министра.

Трасс отметила, что будет готова применить британский ядерный арсенал в случае победы в предвыборной гонке и при условии возникновения угрозы национальной безопасности и интересам Великобритании.