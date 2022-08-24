Китай простил долг по кредитам 17 африканским странам

Китай, крупнейший двусторонний кредитор Африки, отказался от долга 17 стран континента по 23 беспроцентным кредитам со сроком погашения в 2021 году.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что контекст последней помощи усиливает намерение Китая рассматривать Африку в качестве предпочтительного долгосрочного партнера по развитию, особенно «перед лицом различных форм гегемонии и запугивания».

О послаблении было объявлено 18 августа в обращении к китайским и африканским дипломатам на последующем заседании Форума китайско-африканского сотрудничества, который состоялся в ноябре прошлого года в Сенегале.

На этом форуме в прошлом году Китай сократил свои обязательства перед Африкой на 33%, явно демонстрируя озабоченность по поводу задолженности Африки перед ним и на фоне замедления экономического роста КНР.

Китай списал долг из-за беспроцентных кредитов на сумму 113,8 млн долларов со сроком погашения в 2020 году для африканских стран, включая Ботсвану, Бурунди, Руанду, Камерун, ДРК и Мозамбик.

Ван И пообещал дальнейшие китайские инвестиции в Африку, включая поддержку «Великой зеленой стены» против изменения климата, оказание продовольственной помощи 17 странам и увеличение китайского импорта из Африки.

Он подчеркнул другие пункты политического соглашения между Китаем и Африкой, в результате чего Африка получила инвестиции в инфраструктуру и гуманитарную помощь, финансируемые Китаем, от моста Фундиун, который открылся в Сенегале в этом году, и скоростной автомагистрали Найроби в Кении до чрезвычайной продовольственной помощи Джибути, Эфиопии, Сомали и Эритрее.