Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие для защиты интересов Великобритании
Глава британской дипломатии Лиз Трасс заявила, что она как премьер-министр была бы готова применить ядерное оружие.
В эфире YouTube-канала Times Radio глава внешнеполитического ведомства Соединённого королевства Лиз Трасс заявила, что готова применить любые средства для защиты страны, в том числе ядерное оружие.
"Я думаю, что это важная часть обязанностей премьер-министра. Я готова на это пойти", - заявила политик.
Великобритания - одна из пяти ведущих ядерных держав мира, наряду с Россией, США, Китаем и Францией. В арсенале страны 225 ядерных боеголовок. Из них 120 развёрнуто для оперативного применения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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