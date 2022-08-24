Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие для защиты интересов Великобритании

Глава британской дипломатии Лиз Трасс заявила, что она как премьер-министр была бы готова применить ядерное оружие.

В эфире YouTube-канала Times Radio глава внешнеполитического ведомства Соединённого королевства Лиз Трасс заявила, что готова применить любые средства для защиты страны, в том числе ядерное оружие. 

"Я думаю, что это важная часть обязанностей премьер-министра. Я готова на это пойти", - заявила политик.

Великобритания - одна из пяти ведущих ядерных держав мира, наряду с Россией, США, Китаем и Францией. В арсенале страны 225 ядерных боеголовок. Из них 120 развёрнуто для оперативного применения. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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