Кения подает на Великобританию в суд за колониальные нарушения

Группа кенийцев подала иск против правительства Великобритании в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за предполагаемые колониальные нарушения.

К ним относятся предполагаемая кража земли, которая до сих пор используется чайными фирмами. Истцы заявляют, что предполагаемое нежелание Великобритании добиваться возмещения ущерба нарушило Европейскую конвенцию о правах человека.

Представители талаи и кипсиги, родом из кенийского округа Керичо, говорят, что пытались встретиться с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в мае 2022 года, но им было отказано.

Клан Талаи утверждает, что его членов насильно выселили с плодородных земель в горной местности Рифт-Валли, чтобы проложить путь для чайных плантаций. Талаи возглавили сопротивление европейскому заселению.

Для подавления протеста каждый член клана был насильно перемещен в тюрьму в долине, кишащей мухами це-це и комарами, недалеко от современного озера Виктория.

Условия там были настолько суровыми, что многие из них умерли, а у женщин случились выкидыши. Они также потеряли свой скот в большом количестве.

Когда Кения обрела независимость в 1963 году, оставшиеся в живых вышли из-под стражи и вернулись на землю, которую они считали своей исконной. Но они так и не восстановили собственность на нее.

Адвокат заявителей сообщил радиопрограмме BBC «Фокус на Африке», что они требуют компенсации в размере около 200 млрд долларов, извинений и открытия новой главы взаимного уважения.