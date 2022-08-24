Кубинское правительство впервые за 2 года начинает продавать доллары, но с ограничениями

Десятки кубинцев выстроились во вторник десятками в обменные пункты, чтобы впервые за два года купить доллары и другую твердую валюту у правительства.

Новая политика, о которой было объявлено в понедельник вечером, вступает в силу почти через три недели после того, как коммунистическое правительство начало скупать твердую валюту у населения по 110,40 песо за доллар.

Это курс, аналогичный курсу черного рынка и более чем в четыре раза превышающий курс, используемый для официальных транзакций.

В соответствии с новой политикой, призванной помочь в борьбе с незаконным рынком твердой валюты, физические лица могут покупать до 100 долларов наличными в день по курсу 123,60 за доллар в 37 определенных государственных обменных пунктах.

Официальный курс, используемый государственными предприятиями и агентствами, которые доминируют в экономике, остается на уровне 24 песо за доллар.

В начале 2021 года Куба отменила давнюю двойную валютную систему, отказавшись от особого типа конвертируемого песо, предположительно предназначенного в основном для туризма и иностранцев, и переведя все операции в местную валюту.

Но цены росли намного быстрее, чем новые более высокие зарплаты, принятые в рамках реформы, что совпало с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19 и снижением поддержки со стороны союзника Кубы Венесуэлы.

Растущий дефицит привел к росту цен на товары, купленные у частных продавцов, и к девальвации песо на уровне улиц, в результате чего доллары и другая твердая валюта, отправленная или ввезенная из-за границы, стали более ценными.

Низкий фиксированный официальный курс означал, что люди избегали обмена денег через правительство, что еще больше лишало его твердой валюты и возможности импортировать необходимые продукты.