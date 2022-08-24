Сериал «Дом дракона» стал самым популярным, побив рекорд «Игр престолов»
Сериал HBO «Дом дракона» получил самую большую аудиторию премьеры оригинального сериала в истории кабельного гиганта.
По данным Warner Bros. Discovery, около 10 миллионов зрителей в США настроились на вступительный эпизод приквела «Игры престолов», отметив, что «ночь рейтингов» обычно составляет от 20 до 40% от общей валовой аудитории шоу.
Эта аудитория превзошла другие недавние запуски HBO, в том числе второй сезон «Эйфории», который привлек 2,2 млн зрителей, и «Преемственность», дебютный третий сезон которого посмотрели 1,4 млн зрителей.
Кейси Блойс, директор по контенту HBO и HBO Max говорит, что в «Доме дракона» невероятно талантливый актерский состав и съемочная группа, которые вложили свое сердце и душу в постановку.
«Игры престолов», пилотный эпизод которого в 2011 году привлек 2,22 млн зрителей, также пережил значительный рост рейтингов, завершив свою самую сильную неделю на HBO Max на сегодняшний день.
Долгожданное возвращение в Вестерос также оказалось популярным в социальных сетях, поскольку «Дом Дракона» стал популярной темой в Твиттере в течение 14 часов подряд, а также возглавил Google Trends.
Действие «Дома Дракона» происходит за сотни лет до событий «Престолов» и основано на романе Мартина «Пламя и кровь» 2018 года.
В нем рассказывается о событиях, приведших к гражданской войне, которая раздирает на части правящий дом Таргариенов.
Опубликовано: Светлана Репина
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