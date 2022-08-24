Эксперты объяснили, почему обезьянью оспу нужно переименовать

Ученые говорят, что заразиться обезьяньей оспой от обезьян невозможно. Но недавно в Бразилии необоснованные опасения, что обезьяны передают вирус людям, спровоцировали вспышку насилия в отношении мартышек и обезьян-капуцинов.

Гибель по меньшей мере семи животных является ярким примером того, какие последствия может иметь неудачно выбранное название болезни.

На самом деле, ученые говорят, что грызуны являются наиболее вероятным животным хозяином для вируса.

Этот вирус является родственником оспы, передачу которой к людям зафиксировали несколько десятилетий назад в Конго.

Но в 1958 году, когда датские ученые впервые идентифицировали вирус в колонии лабораторных обезьян, они решили воздать честь названию своим приматам, содержащимся в неволе.

В течение трех месяцев после того, как в Европе и США были зарегистрированы первые случаи обезьяньей оспы, эксперты в области общественного здравоохранения призывали ВОЗ переименовать заболевание.

Тулио де Оливейра, биоинформатик из Стелленбосского университета в Южной Африке говорит, что название и научная точность в отношении патогенов и эпидемий имеют большое значение.

В июне де Оливейра и более двух десятков других ученых со всего африканского континента опубликовали открытое письмо, в котором призвали организацию действовать быстро. Они предупредили, что невыполнение этого требования может подорвать усилия по сдерживанию болезни.

В письме также осуждалось освещение вспышки в СМИ, отмечая, что некоторые западные СМИ использовали фотографии африканцев с язвами, чтобы проиллюстрировать вспышку, которая почти полностью затронула белых мужчин.

ВОЗ признала наличие проблемы. В июне генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация будет работать с экспертами, чтобы найти новое название.