Через два дня после гибели дочери русского националиста в результате взрыва заминированного автомобиля российская служба безопасности заявила, что раскрыла дело и назвала виновником Украину.

Стивен Холл, доцент, изучающий Россию в британском Университете Бата, рассказал в интервью Insider, что не может представить себе ни одну службу безопасности, которая сразу может быть настолько эффективной.

Дарья Дугина, дочь влиятельного русского философа Александра Дугина, была убита в субботу. Дугин считается персоной, приближенной к Путину, а дочь разделяла его убеждения.

В понедельник ФСБ заявила, что установила, кто совершил убийство по заказу Украины: украинка, которая ехала со своей 12-летней дочерью в автомобиле Mini Cooper и несколько раз меняла номерные знаки.

Следователи за пределами России не установили виновного, а друг семьи заявил в субботу, что настоящей мишенью мог быть отец Дугиной.

Украина отрицает любую причастность к этому инциденту. Александр Щерба, бывший посол Украины в Австрии, повторил доводы украинского правительства.

Он сказал, что Дугина и ее отец — малоизвестные фигуры в Украине, убийство любого из них не имело особого смысла для этой страны.

Кроме того, непонятно, как украинка смогла въехать в Россию и покинуть страну после нападения. ФСБ сообщает, что подозреваемая уехала в Эстонию.