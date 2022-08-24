В годовщину битвы с Китаем Тайвань предупредил КНР о высокой цене возможного вторжения

Президент Тайваня Цай Инвэнь 23 августа в годовщину конфронтации 60 лет назад, в ходе которой тайваньские силы отбили атаку китайцев, заявила о готовности острова защитить себя в случае нападения КНР.

Она отметила, что за попытку захвата Китаю придется заплатить высокую цену, и такие действия будут резко осуждены мировым сообществом.

Инвэнь встретилась с военными и напомнила о стойкости армии Тайваня во время более чем месячной бомбардировки Китаем контролируемых Тайванем островов Цзиньмэнь и Мацу, недалеко от китайского побережья, которая началась в конце августа 1958 года.

Она сказала, что эта битва защитила Тайвань для следующих поколений и показала миру, что никакая угроза не может поколебать решимость тайваньского народа.

Она призвала дать врагу понять, что Тайвань обладает решимостью и подготовкой для защиты, а также способностью к обороне.

Встречаясь ранее в тот же день с делегацией бывших официальных лиц США, которые сейчас работают в Институте Гувера Стэнфордского университета, Инвэнь сказала, что битва 1958 года проложила путь для сегодняшнего Тайваня.

Тайвань воевал тогда при поддержке Соединенных Штатов, которые отправили военную технику, в том числе передовые зенитные ракеты Sidewinder, что дало острову технологическое преимущество.

Часто называемый Вторым кризисом в Тайваньском проливе, это был последний раз, когда тайваньские силы вступили в крупномасштабную битву с Китаем.