Германия хочет перейти с российского газа на канадский, но на это могут потребоваться годы

Канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что Германия рассчитывает воспользоваться поддержкой Канады, чтобы снизить зависимость от российского природного газа.

23 августа на пресс-конференции Шольц заявил, что Германия с невероятной скоростью отдаляется от российской энергетики, а Канада является предпочтительным партнером страны.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что экспорт газа в Германию вполне реален. Это может помочь предотвратить крупный энергетический кризис, который ожидается нынешней зимой.

Но исследователи сомневаются, что дополнительные поставки из Канады поступят достаточно скоро. У Канады нет инфраструктуры для экспорта СПГ за границу, и в настоящее время она строит два терминала на своем западном побережье.

На завершение строительства первого терминала уйдет не менее трех лет. По мнению аналитиков, к этому времени Европа уже откажется от российского газа.

Однако источник сообщил Reuters, что Шольц хорошо знал о сроках, которые будут связаны с новой канадской инфраструктурой.

Ранее Канада заявила, что у нее есть возможность добывать дополнительно 200 000 баррелей нефти и 100 000 баррелей природного газа в день.

Поскольку у Канады нет инфраструктуры для экспорта за границу, подавляющее большинство этого топлива закупается США, которые стали крупнейшим в мире поставщиком СПГ.