Ядерное агентство ООН повторило запрос на посещение Запорожской АЭС на Украине

Ядерное агентство ООН во вторник возобновило свой запрос на оценку безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции на юго-востоке Украины, в обстрелах которой Россия и Украина обвиняют друг друга.

Политический руководитель ООН Розмари ДиКарло объявила в начале экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС, что Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, обратился с просьбой направить миссию МАГАТЭ.

Она сообщила, что подготовка к миссии продолжается, МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами по поводу скорейшего визита.

ДиКарло напомнила, что недавно Украина и Россия сделали заявления о поддержке намерений МАГАТЭ направить миссию на станцию.

В заявлении Гросси говорится, что миссия, как ожидается, состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом.

ДиКарло уточнила, что ООН располагает возможностями для логистики и безопасности на Украине.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с начала марта. Технические специалисты из Украины продолжают эксплуатировать ядерное оборудование.

ДиКарло назвала ситуацию на станции и вокруг нее опасной и предупредила, что, если почти ежедневные сообщения о тревожных инцидентах, связанных с АЭС продолжатся или обострятся, есть риск столкнуться с катастрофой.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова оказать максимально возможную поддержку МАГАТЭ для решения организационных вопросов.