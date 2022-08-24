Ядерное агентство ООН повторило запрос на посещение Запорожской АЭС на Украине
Ядерное агентство ООН во вторник возобновило свой запрос на оценку безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции на юго-востоке Украины, в обстрелах которой Россия и Украина обвиняют друг друга.
Политический руководитель ООН Розмари ДиКарло объявила в начале экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС, что Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, обратился с просьбой направить миссию МАГАТЭ.
Она сообщила, что подготовка к миссии продолжается, МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами по поводу скорейшего визита.
ДиКарло напомнила, что недавно Украина и Россия сделали заявления о поддержке намерений МАГАТЭ направить миссию на станцию.
В заявлении Гросси говорится, что миссия, как ожидается, состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом.
ДиКарло уточнила, что ООН располагает возможностями для логистики и безопасности на Украине.
Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с начала марта. Технические специалисты из Украины продолжают эксплуатировать ядерное оборудование.
ДиКарло назвала ситуацию на станции и вокруг нее опасной и предупредила, что, если почти ежедневные сообщения о тревожных инцидентах, связанных с АЭС продолжатся или обострятся, есть риск столкнуться с катастрофой.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова оказать максимально возможную поддержку МАГАТЭ для решения организационных вопросов.
Опубликовано: Светлана Репина
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