Садоводы рассказали, как правильно сажать луковицы тюльпанов осенью
Если посадить луковицы тюльпанов осенью, они порадуют цветением уже весной. Но для этого нужно соблюдать правила подготовки материала и его посадки.
Очень важно подобрать подходящее время с учетом климата в регионе. Обычно тюльпаны сажают с середины сентября до середины октября.
Луковицы должны оказаться в земле за 1,5 месяца до морозов. Сажать их можно, когда температура воздуха опускается ниже 15 градусов.
Луковиц должны иметь диаметр не более 4 см. Важно, чтобы они были крепкими и сухими, без дефектов и признаков заражения, без следов плесени.
Посадочный материал необходимо обеззаразить, для этого подойдет раствор марганцовки. Для посадки подойдет хорошо освещенное место без ветра и сквозняков.
Желательно, чтобы грунт был нейтральным или слабощелочным. Место должно быть таким, чтобы там не застаивалась влага.
Почву лучше заранее перекопать и внести в нее удобрения, минеральные или органические. Заглублять луковицы нужно на 8-12 см, в зависимости от их размеров.
Нужно соблюдать интервал между растениями около 10 см. Лучше всего сажать тюльпаны с учетом их сорта, чтобы их было проще выкапывать и сортировать для хранения.
Опубликовано: Светлана Репина
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