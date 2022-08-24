Садоводы рассказали, как правильно сажать луковицы тюльпанов осенью

Если посадить луковицы тюльпанов осенью, они порадуют цветением уже весной. Но для этого нужно соблюдать правила подготовки материала и его посадки.

Очень важно подобрать подходящее время с учетом климата в регионе. Обычно тюльпаны сажают с середины сентября до середины октября.

Луковицы должны оказаться в земле за 1,5 месяца до морозов. Сажать их можно, когда температура воздуха опускается ниже 15 градусов.

Луковиц должны иметь диаметр не более 4 см. Важно, чтобы они были крепкими и сухими, без дефектов и признаков заражения, без следов плесени.

Посадочный материал необходимо обеззаразить, для этого подойдет раствор марганцовки. Для посадки подойдет хорошо освещенное место без ветра и сквозняков.

Желательно, чтобы грунт был нейтральным или слабощелочным. Место должно быть таким, чтобы там не застаивалась влага.

Почву лучше заранее перекопать и внести в нее удобрения, минеральные или органические. Заглублять луковицы нужно на 8-12 см, в зависимости от их размеров.

Нужно соблюдать интервал между растениями около 10 см. Лучше всего сажать тюльпаны с учетом их сорта, чтобы их было проще выкапывать и сортировать для хранения.