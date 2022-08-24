Три года спустя: на могиле Алексея Булдакова установили памятник

Мемориал получился скромным: вдова народного артиста отвергла помпезные эскизы стоимостью в 10 миллионов рублей.

Звезда "Особенностей национальной охоты" Алексей Булдаков ушел из жизни в апреле 2019 года. И все это время место его захоронения на Троекуровском кладбище в Москве оставалось без памятника. И вот наконец три года спустя его установили.

Как сообщает Экспресс газета, еще в минувшем году в передаче «Пусть говорят» были показаны различные варианты эскизов надгробий. Но ни одна из этих задумок не была реализована, хотя Гильдия актеров объявляла даже сбор средств на эти цели.

А установили памятник более чем скромный - черный камень с изображением актера и датами его жизни.

Вдова артиста Людмила Андреевна уточнила, что надгробный комплекс установили на деньги родственников, и только небольшую часть расходов компенсировали коллеги.

В открытии памятника приняли участие актеры Владимир Новиков, Аристарх Ливанов, Вадим Андреев, Олег Штефанко и другие коллеги Алексея Булдакова по цеху.