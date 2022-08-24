Германия окажет Украине военную помощь на 500 млн евро
Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о дополнительных поставках оружия на Украину.
Запущен новый пакет, который включает в себя современные системы ПВО, ракетные установки, боеприпасы и устройства для борьбы с беспилотниками, заявил Шольц во вторник на конференции по ситуации в Крыму.
Представитель правительства Германии уточнил, что Киев получит еще три ЗРК "Ирис-Т", 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 20 РСЗО. В целом, по его словам, речь идет о вооружениях на сумму более 500 миллионов евро.
Вооружения будут поставлены в 2023 году, уточнили в правительстве ФРГ. Согласно информации, в пакет также войдут высокоточные боеприпасы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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