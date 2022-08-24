Трасс готова применить ядерное оружие в интересах Великобритании
Претендент на пост британского премьер-министра Лиз Трасс заявила, что готова применять ядерное вооружение в интересах своей страны.
«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — заявила глава МИД Великобритании на встрече со сторонниками в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможностях использования ядерного оружия в случае угрозы безопасности страны.
Напомним, что Лиз Трасс является фаворитом в гонке на пост премьер-министра Великобритании. Еще одним кандидатом стал бывший министр финансов Риши Сунак.
Опубликовано: Тарас Медведев
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