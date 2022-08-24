Ксения Бородина сообщила, что станет ведущей нового шоу для женщин

Никаких подробностей о формате передаче, а также возможных сроках ее появления на телеэкранах, не сообщается.

Поклонники знают 39-летнюю Ксению Бородину как ведущую "Дома-2". Ее называют долгожителем проекта - в этой роли она задействована более полутора десятков лет.

Но в последнее время Ксения на съемочной площадке появляется реже. Звезда объяснила это занятостью в других шоу, которые требуют подготовки - как, к примеру, "Ледниковый период".

А недавно, отвечая на вопросы поклонников в соцсети, Бородина намекнула, что в скорой перспективе она в качестве ведущей появится в ток-шоу для женщин, сообщает Вокруг ТВ. Никаких подробностей при этом не сообщается.

К слову, в активе Ксении работа не только на "Доме-2". В 2012-м году Бородина стала ведущей "Перезагрузки" на ТНТ.

А в 2018-м - приняла участие в шоу "ББ" (Бородина против Бузовой) на том же канале. Героями этой передачи, правда, стали участники телестройки.