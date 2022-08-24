Михаил Подоляк: 50 HIMAPS коренным образом изменят ситуацию на фронте
Советник главы офиса президента Украины поделился мнением о том, что 50 РСЗО HIMARS могли бы изменить ход боевых действий.
В своём аккаунте в Twitter советник офиса президента Михаил Подоляк поделился мнением о том, что поставка Украине 50 РСЗО HIMARS на сумму 200 миллионов долларов могла бы коренным образом переломить ситуацию на фронте.
"Одна РСЗО HIMARS - 4 миллиона долларов. 50 систем - 200 миллионов. Не такие и большие деньги, но эта поставка могла бы изменить ход боевых действий", — написал чиновник.
Ранее Reuters со ссылкой на свои источники в Белом Доме сообщил, что США окажут Украине помощь на сумму в 3 миллиарда долларов. Это будет самая крупная поставка вооружений и военного имущества с начала проведения специальной военной операции.
Опубликовано: Максим Алексеев
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